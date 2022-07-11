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Особый статус для поляков в Украине: опубликован текст законопроекта Зеленского

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 19:39
Особый статус для поляков в Украине: опубликован текст законопроекта Зеленского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют ввести особый статус для граждан Польши. Опубликован соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку, приложенную к законопроекту.

Документом предусматривается предоставление гражданам Польши возможности легального пребывания на территории Украины в течении 18 месяцев.

При этом поляки будут иметь равные с гражданами Украины права по:

  • трудоустройству в Украине;
  • осуществлению хозяйственной деятельности в Украине;
  • обучению в образовательных заведениях Украины;
  • медицинскому обслуживанию на территории Украины.

Также, согласно законопроекту, граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.

Напомним, сегодня, 11 июля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в понедельник, 11 июля, в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

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