В Британии состоялся второй тур выборов премьера: известны результаты
В Великобритании завершился второй тур выборов главы правительства. Из шести кандидатов на должность премьера дальше прошли только пятеро.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Отмечается, что первое место во втором туре выборов снова занял экс-министр финансов Риши Сунак со 101 голосом. Второе и третье место заняли бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс, они набрали 83 и 64 голоса соответственно.
Замыкают список прошедших в следующий тур выборов министр по министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох (49 голосов) и член парламента Британии Том Тугендат (37 голосов).
Результаты второго тура выборов британского премьера (bbc.com)
Стоит заметить, что сейчас в Британии проходит первый этап выборов премьера, на котором консерваторы, являющиеся членами британского парламента, должны определить двух главных кандидатов на пост.
После этого в Великобритании пройдет второй этап, на котором выберут нового главу правительства. Тогда голосовать будут уже абсолютно все члены Консервативной партии Британии.
Напомним, вчера, 13 июля, в Британии состоялся первый тур выборов премьера, на котором выбыли два кандидата.
Также мы писали, что 7 июля премьер Британии Борис Джонсон заявил об отставке. Решение было принято после увольнений в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.