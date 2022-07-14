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В Британии состоялся второй тур выборов премьера: известны результаты

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Четверг 14 июля 2022 17:50
В Британии состоялся второй тур выборов премьера: известны результаты Фото: в Британии состоялся второй тур выборов премьера (flickr by Number 10)
Автор: Иван Носальский

В Великобритании завершился второй тур выборов главы правительства. Из шести кандидатов на должность премьера дальше прошли только пятеро.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что первое место во втором туре выборов снова занял экс-министр финансов Риши Сунак со 101 голосом. Второе и третье место заняли бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс, они набрали 83 и 64 голоса соответственно.

Замыкают список прошедших в следующий тур выборов министр по министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох (49 голосов) и член парламента Британии Том Тугендат (37 голосов).

В Британии состоялся второй тур выборов премьера: известны результатыРезультаты второго тура выборов британского премьера (bbc.com)

Стоит заметить, что сейчас в Британии проходит первый этап выборов премьера, на котором консерваторы, являющиеся членами британского парламента, должны определить двух главных кандидатов на пост.

После этого в Великобритании пройдет второй этап, на котором выберут нового главу правительства. Тогда голосовать будут уже абсолютно все члены Консервативной партии Британии.

Напомним, вчера, 13 июля, в Британии состоялся первый тур выборов премьера, на котором выбыли два кандидата.

Также мы писали, что 7 июля премьер Британии Борис Джонсон заявил об отставке. Решение было принято после увольнений в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.

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