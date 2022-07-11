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Ахметов отказался от своих телеканалов и медиа-бизнеса

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Киев, Понедельник 11 июля 2022 17:19
Ахметов отказался от своих телеканалов и медиа-бизнеса Фото: бизнесмен Ринат Ахметов (akhmetovfoundation org)
Автор: Александр Мороз

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса. Решение связано с законом об олигархах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - отметил Ахметов.

Он уточнил, что это связано со вступлением в силу закона об олигархах. В то же время он посетовал на короткий шестимесячный срок и российскую агрессию, которые не позволили SCM продать медиабизнес на рыночных условиях.

Какие каналы принадлежат Ахметову

Холдинг "Медиа Группа Украина" объединяет телеканалы "Украина", "Украина 24", НЛО TV, телеканал Индиго TV, "Футбол 1/2/3", Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, "Донбасс", "34 телеканал" и "Сигма".

Кроме того, владеет оператором спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформой OLL.TV, продакшн-компаниями "Теле О" и "Поможем ТВ", "Новостной Группой Украина", мультимедийной платформой СЕГОДНЯ - теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua. А также кроссплатформенным проектом Vogue.UA.

Напомним, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запуске реестра олигархов.

Согласно закону об олигархах, в реестр будут вносить крупных бизнесменов, которые оказывают значительное влияние на СМИ или политическую жизнь.

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Ринат Ахметов
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