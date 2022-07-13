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В Новой Каховке снова взрывы: над городом виден столб дыма

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Новая Каховка, Среда 13 июля 2022 23:33
В Новой Каховке снова взрывы: над городом виден столб дыма Фото: в Новой Каховке прогремели новые взрывы (t.me)
Автор: Артур Родивилов

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области в среду, 13 июля, прогремели новые взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и РИА "Новости"

Судя по видео попали во вражеский склад с боеприпасами. Над городом видны клубы дыма.

Местные жители сообщают, что взрывы прогремели в районе завода "Сокол". После этого была слышна и видна детонация российских боеприпасов.

Российские СМИ подтвердили взрывы в Новой Каховке. Заявив, что ПВО оккупантов "сбила почти все цели".

В Новой Каховке снова взрывы: над городом виден столб дыма

Напомним, вчера вечером украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом, все они тоже уничтожены.

Также сообщалось, что взрывы продолжались всю ночь и утро.

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Новая Каховка
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