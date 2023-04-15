ua ru
Сб, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Слов'янську та прогноз Буданова про розпад Росії: новини за 14 квітня

Новость на русском →
Україна, Субота 15 квітня 2023 08:15
Ракетний удар по Слов'янську та прогноз Буданова про розпад Росії: новини за 14 квітня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області, внаслідок якого є загиблі. Тим часом начальник ГУР Кирило Буданов спрогнозував "сейсмічні зміни" в Росії.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 14 квітня, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни обстріляли житлові квартали Слов'янська, є жертви

У п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська Донецької області.

В результаті атаки ворога відомо про вісьмох загиблих мирних жителів. Ще понад 20 дістали поранення.

Буданов пророкував "сейсмічні зміни" в Росії: зіграють роль у припиненні війни

Настав момент для краху Росії, як країни. На неї очікують "сейсмічні зміни", які відіграють роль у припиненні війни на користь України, наголосив начальник ГУР Кирило Буданов.

"Кордони можна змінити... Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася", - зазначив він.

Витік з Пентагону. Угорщина могла таємно допомогти Україні з доставкою зброї, - Politico

Опубліковані в мережі документи Пентагону свідчать, що Угорщина, ймовірно, може таємно допомагати Україні з доставкою зброї, пише Politico.

В одному з таких документів нібито наголошується, що Угорщина могла дозволити використати свій повітряний простір партнерам та Україні для переміщення зброї.

Герасимов та Патрушев саботували війну в Україні, - ЗМІ

У керівництва російської армії був план саботажу війни в Україні, яка за їхнім задумом мала закінчитися 5 березня. Її хотіли завершити на шкоду президенту РФ Володимиру Путіну, використавши його стан здоров'я, пише Tagesspiegel.

Спроба саботажу з боку високопоставлених військових чиновників РФ полягала в тому, щоб досягти військової поразки - "з метою виставити Путіна в поганому світлі".

Україна повернула тіла ще 82 загиблих військових

В Україну вдалося ще повернути тіла загиблих захисників. Йдеться про 82 військовослужбовців.

Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів переговори з міністром економіки Франції Бруно ле Мером. Париж готовий надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро, розповів глава українського уряду.

Як зазначив прем’єр, частина коштів піде на відновлення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Донецька область КИрило Буданов Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Зеленський про членство в НАТО: не хочеться, щоб застарілі ілюзії продовжували забирати час
Зеленський про членство в НАТО: не хочеться, щоб застарілі ілюзії продовжували забирати час
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні