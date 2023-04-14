Буданов передбачив "сейсмічні зміни" в Росії: зіграють роль у припиненні війни

Настав момент для краху Росії як країни. ЇЇ очікують "сейсмічні зміни", які зіграють роль у припиненні війни на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю ABC News .

Так, розглядаючи карту Росії під час інтерв'ю, Буданов передбачив "сейсмічні зміни в сусідній країні", які, на його думку, зіграють роль у завершенні війни Путіна на користь України, передають журналісти.

"Кордони можна змінити...Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася", - заявив Буданов.

Також у розмові з ABC News очільник ГУР пообіцяв повернути Кримський півострів і висміяв ядерні загрози російського диктатора Володимира Путіна та невдалий "зимовий наступ", який приніс окупантам мінімальні успіхи та значні втрати.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Кирило Буданов допустив, що Росія після війни у майбутньому може розпастися на різні суб'єкти, а очолювати їх буде вже не Путін.

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