Росіяни вдарили авіацією по підприємству на прикордонні Чернігівської області. Наразі відомо про одного постраждалого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram-канал оперативного командування "Північ".

Фото: росіяни вдарили авіацією по прикордонню в Чернігівській області, є поранений (t.me/ok_pivnich1)

"Близько 16:00 противник наніс удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Слов'янську (Донецька область) сьогодні пролунали вибухи. Було чутно щонайменше 13 вибухів.

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