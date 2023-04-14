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Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро

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П'ятниця 14 квітня 2023 15:06
Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів перемовини із міністром економіки Франції Бруно ле Мером. Париж готовий надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Шмигаля.

Як відзначив прем'єр, частина коштів підуть на відновлення України.

"Провів розмову із міністром економіки Франції Бруно ле Мером на полях SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку", - пише Шмигаль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Японія планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року.

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