Ракетный удар по Славянску и прогноз Буданова о распаде России: новости за 14 апреля

Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области, в результате которого есть погибшие. Тем временем начальник ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал "сейсмические изменения" в России.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 14 апреля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска, есть жертвы

В пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области.

В результате атаки врага известно о восьмерых погибших мирных жителях. Еще более 20 получили ранения.

Буданов предрек "сейсмические изменения" в России: сыграют роль в прекращении войны

Настал момент для краха России как страны. Ее ожидают "сейсмические изменения", которые сыграют роль в прекращении войны в пользу Украины, подчеркнул начальник ГУР Кирилл Буданов.

"Границы можно изменить... Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась", - отметил он.

Утечка из Пентагона. Венгрия могла тайно помочь Украине с доставкой оружия, - Politico

Опубликованные в сети документы Пентагона свидетельствуют о том, что Венгрия, вероятно, может тайно помогать Украине с доставкой оружия, пишет Politico.

В одном из таких документов якобы отмечается, что Венгрия могла разрешить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия.

Герасимов и Патрушев саботировали войну в Украине, - СМИ

У руководства российской армии был план саботажа войны в Украине, которая по их задумке должна была закончиться 5 марта. Ее хотели завершить в ущерб президенту РФ Владимиру Путину, использовав его состояние здоровья, пишет Tagesspiegel.

Попытка саботажа со стороны высокопоставленных военных чиновников РФ заключалась в том, чтобы добиться военного поражения - "с целью выставить Путина в дурном свете".

Украина вернула тела еще 82 погибших военных

В Украину удалось еще вернуть тела погибших защитников. Речь идет о 82 военнослужащих.

Франция готова предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с министром экономики Франции Бруно ле Мером. Париж готов предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро, рассказал глава украинского правительства.

Как отметил премьер, часть средств пойдет на восстановление Украины.