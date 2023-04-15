Ракетный удар по Славянску и прогноз Буданова о распаде России: новости за 14 апреля
Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области, в результате которого есть погибшие. Тем временем начальник ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал "сейсмические изменения" в России.
Более детально о том, что произошло в пятницу, 14 апреля, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Украинские военные за сутки, 13 апреля, ликвидировали еще 500 российских оккупантов.
- Украинские военные в Бахмуте продолжают удерживать оборону и уничтожать так называемые "элитные" войска россиян, рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
- По информации Politico, Украина получит зенитный ракетный комплекс SAMP-T от Франции и Италии не раньше июня.
- Отдельные бригады российского спецназа потеряли до 95% личного состава в войне против Украины. На их пополнение уйдет до 10 лет, пишет The Washington Post со ссылкой на "слитые" документы.
- Россияне ударили авиацией по предприятию на границе Черниговской области. Известно об одном пострадавшем.
- Украинские военные за сутки отразили 40 атак российских оккупантов на востоке и уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска, есть жертвы
В пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области.
В результате атаки врага известно о восьмерых погибших мирных жителях. Еще более 20 получили ранения.
Буданов предрек "сейсмические изменения" в России: сыграют роль в прекращении войны
Настал момент для краха России как страны. Ее ожидают "сейсмические изменения", которые сыграют роль в прекращении войны в пользу Украины, подчеркнул начальник ГУР Кирилл Буданов.
"Границы можно изменить... Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась", - отметил он.
Утечка из Пентагона. Венгрия могла тайно помочь Украине с доставкой оружия, - Politico
Опубликованные в сети документы Пентагона свидетельствуют о том, что Венгрия, вероятно, может тайно помогать Украине с доставкой оружия, пишет Politico.
В одном из таких документов якобы отмечается, что Венгрия могла разрешить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия.
Герасимов и Патрушев саботировали войну в Украине, - СМИ
У руководства российской армии был план саботажа войны в Украине, которая по их задумке должна была закончиться 5 марта. Ее хотели завершить в ущерб президенту РФ Владимиру Путину, использовав его состояние здоровья, пишет Tagesspiegel.
Попытка саботажа со стороны высокопоставленных военных чиновников РФ заключалась в том, чтобы добиться военного поражения - "с целью выставить Путина в дурном свете".
Украина вернула тела еще 82 погибших военных
В Украину удалось еще вернуть тела погибших защитников. Речь идет о 82 военнослужащих.
Франция готова предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с министром экономики Франции Бруно ле Мером. Париж готов предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро, рассказал глава украинского правительства.
Как отметил премьер, часть средств пойдет на восстановление Украины.
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