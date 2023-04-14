Витік з Пентагону. Угорщина могла таємно допомогти Україні з доставкою зброї, - Politico

Опубліковані у мережі документи Пентагону свідчать, що Угорщина, ймовірно, може таємно допомагати Україні з доставкою зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання проаналізувало "злиті" у мережу секретні дані Міноборони США. В одному з таких документів зазначається, що Угорщина могла дозволити використовувати свій повітряний простір партнерам та Україні для переміщення зброї.

В оприлюднених даних йдеться, що українські пілоти перелетять на переданих Хорватією гелікоптерах "через повітряний простір Угорщини".

"Якщо ця інформація відповідає дійсності, то це не тільки показуватиме, що Угорщина пропускає зброю через своє небо, але й суперечить повідомленням преси про те, що гелікоптери будуть доставлені на землі або рейсами до Польщі", - зазначає Politico.

Нагадаємо, Угорщина з початку повномасштабної війни відмовилися надавати Україні військову допомогу. У Будапешті також зазначали, що не дозволятимуть перевозити зброю територією країни.

Як повідомлялося, опубліковані у мережі документи Пентагону свідчать, що Сербія погодилася надати Україні зброю.

Проте пізніше глава Міноборони Сербії назвав цю інформацію фейковою і заявив, що країна не буде допомагати ні Україні, ні Росії.

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