ЗСУ за добу знищили 500 окупантів, 16 ББМ та 7 артсистем, - Генштаб

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 500 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 181 тисячі своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 14 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 181 090 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 3650 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7069 (+16) од,

артилерійських систем - 2784 (+7) од,

РСЗВ - 535 (+0) од,

засобів ППО - 283 (+0) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),

крилатих ракет - 911 (+0),

кораблів /катерів - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5640 (+3) од,

спеціальної техніки - 321 (+1).

Нагадаємо, за минулу добу наші захисники відбили 49 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Аналітики ISW вважають, що російські окупанти не здатні проводити декілька наступів одночасно на різних напрямках.

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