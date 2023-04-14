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Череватий про бої у Бахмуті: ЗСУ щодня декласують "елітних" російських десантників

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Бахмут, П'ятниця 14 квітня 2023 09:28
Череватий про бої у Бахмуті: ЗСУ щодня декласують "елітних" російських десантників Фото: ЗСУ знищують "елітні" російські війська у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові у Бахмуті продовжують утримувати оборону та знищувати так звані "елітні" війська росіян. Мова йде про десантників, яких кинули на підсилення найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що окупанти кинули у Бахмут сили регулярної армії до "вагнерівців". Проте це не змінює ситуацію, ЗСУ продовжують знищувати ворога.

"Вони змушені підсилюватися… Вони використовують підрозділи регулярного війська, в першу чергу повітряно-десантних військ Російської Федерації. Вони називають їх елітними, але наші воїни щодня декласують їхню елітність, вже не один раз робили це на різних напрямках", - сказав Череватий.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий спрогнозував, що протягом одного-двох місяців сили "вагнерівців" на фронті повністю виснажаться.

За словами Череватого, росіяни також розуміють, що відправка у Бахмут - це візит в одну сторону.

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