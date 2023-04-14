ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна зможе отримати Samp-T від Франції та Італії пізніше, ніж очікувалося, - ЗМІ

Новость на русском →
Париж, Рим, П'ятниця 14 квітня 2023 10:19
Україна зможе отримати Samp-T від Франції та Італії пізніше, ніж очікувалося, - ЗМІ Фото: Україна зможе отримати Samp-T від Франції та Італії пізніше, ніж очікувалося (mill.in.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Франція повідомила Італії, що зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, який сторони домовилися передати Україні, буде готовий до відправки не раніше червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"На одній із сторінок, що просочилися, повідомляється, що 22 лютого Франція повідомила Італії, що ракетний комплекс для України не буде готовий раніше червня", - пише видання, посилаючись на секретні документи Пентагону, які "злили" в мережу.

Зазначається, що це "самий кінець графіку, який міністерство оборони Італії виклало в лютому".

Варто зауважити, раніше повідомлялося, що систему протиповітряної оборони Samp-T буде доставлено в Україну навесні 2023 року.

Додамо, у лютому прем'єр Італії Джорджія Мелоні підтвердила відправку Україні систем SAMP-T разом із Францією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Італія ПВО
NEWS
ЗСУ за добу знищили 500 окупантів, 16 ББМ та 7 артсистем, - Генштаб
ЗСУ за добу знищили 500 окупантів, 16 ББМ та 7 артсистем, - Генштаб
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні