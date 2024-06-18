Ракетний удар по Полтаві та атака дронів на військові об'єкти в РФ: новини за 17 червня

Учора, 17 червня 2024 року, окупанти завдали ракетного удару по Полтаві. А низка областей у Росії потрапили під атаку дронів, було уражено військові об'єкти.
РБК-Україна зібрало головні новини за 17 червня.
Російські загарбники вдарили по Полтаві та влучили у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки є постраждалі.
До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль через Сумську область в напрямку Полтавської області.
Вже з часом голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало 22 людини.
Українські дрони в ніч на 17 червня атакували військові обʼєкти у трьох областях РФ. Мова йде про Бєлгородську, Воронезьку та Липецьку.
За словами співрозмовника, під час операції були використані дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міноборони України.
Джерело розповіло, що ціллю атаки був Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Ці підприємства країна-агресор використовує у військових цілях. Відомо, що в районі цих обʼєктів лунали вибухи, а також місцеві повідомляли про "роботу ППО".
В результаті надходження значної кількості озброєння та техніки, у тому ж числі й винищувачів F-16 - час гратиме на користь України. Ворог докладає зусиль, щоб розширити географію бойових дій.
"Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись", - заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
За словами Сирського, наразі військове командування ворога докладає зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій. Відповідний крок воно здійснює для:
Загалом є три етапи підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Окрім того тренування проходять інженери й механіки.
Як відзначив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, процес підготовки є безперервним й складається з трьох етапів:
Зокрема тренування проходять інженери й механіки, які забезпечуватимуть обслуговування даних літаків.
"Власне очікуємо вже завершення, на останніх етапах підготовки наших пілотів, які вже напрацювали необхідну кількість годин", - додав він.
Російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо російська армія зазнає поразки в Україні.
Відповідаючи на запитання про те, чи існують обставини, за яких Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко сказав: "Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки".
Така поразка, за його словами, може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства з армії і протестів у Москві.
За його словами, немає жодної ймовірності того, що Путін застосує ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні.
Секретар РНБО вважає, що сумнівно, щоб Путін застосував стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокувала б третю світову війну.
"Він хоче жити", - заявив він.
Литвиненко також заявив, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї, оскільки Путін може спробувати переконати свій народ у тому, що такий розворот - це "перемога".
Україна готує нові кроки після першого саміту миру, що відбувся 15-16 червня у Швейцарії.
Глава держави розповів, що провів нараду за підсумками саміту миру. За його словами, на саміті була безпрецедентна єдність лідерів, що стало успіхом для України.
"Але мир - це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо", - додав президент.
Він уточнив, що Україна готує приєднання інших країн до підсумкового комюніке саміту миру. Також готується робота груп за пунктами формули миру.
Зеленський розповів, що вже є попередній графік роботи на літні місяці, а комунікацію із партнерами планується зберігати на такому ж рівні.
Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного суду.
"Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного Суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення ухвалено за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня, через незаконно отриманий "подарунок" у вигляді оренди чотирикімнатної квартири у Києві за 1000 гривень на місяць.
У ВРП додали, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.
Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.
Збірна України зазнала гучної поразки від національної команди Румунії на груповому етапі чемпіонату Європи.
Детальніше про поєдинок - у звіті РБК-Україна.
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