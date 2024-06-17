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Український захисник взяв у полон одразу чотирьох окупантів, - Сирський

Україна, Понеділок 17 червня 2024 12:56
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Український захисник взяв у полон одразу чотирьох окупантів, - Сирський Фото: український захисник взяв у полон чотирьох окупантів (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних Сил України днями самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

"Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ подякував йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу.

Російські військові в полоні

Українські військові не вперше беруть у полон російських окупантів. Нагадаємо, що напередодні у Вовчанську Харківської області українські військові взяли в полон цілу групу російських штурмовиків.

Перед цим прикордонники на Донеччині взяли в полон росіянина, який був переодягнений у форму ЗСУ.

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