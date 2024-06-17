ВРП підтримала звільнення ексглави Верховного суду Князєва
Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВРП та Центр протидії корупції.
"Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного Суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення ухвалено за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня, через незаконно отриманий "подарунок" у вигляді оренди чотирикімнатної квартири у Києві за 1000 гривень на місяць.
У ВРП додали, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.
Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.
Справа Князєва
Нагадаємо,15 травня 2023 року правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.
Наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень.Також князева позбавили посади голови суду.
31 січня 2024 року Князєв вийшов із СІЗО, після того, як було внесено заставу у розмірі 18,168 млн гривень.
6 лютого Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово усунула від здійснення правосуддя ексглаву Верховного суду Всеволода Князєва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.