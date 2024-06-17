На якому етапі підготовки на F-16 українські пілоти: відповідь Євлаша

Загалом є три етапи підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Окрім того тренування проходять інженери й механіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Як відзначив Євлаш, процес підготовки є безперервним й складається з трьох етапів:

наземна підготовка;

підготовка на легкомоторних літаках;

підготовка на F-16.

Зокрема тренування проходять інженери й механіки, які забезпечуватимуть обслуговування даних літаків.

"Власне очікуємо вже завершення, на останніх етапах підготовки наших пілотів, які вже напрацювали необхідну кількість годин", - додав він.

F-16

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, протягом поточного року Україні передадуть 14 винищувачів F-16. Президент Володимир Зеленський заявив, що перші літаки надійдуть найближчим часом.

Як відзначало Politico, Київ почав тиснути на партнерів з Європи, а також Сполучені Штати Америки (США) з закликом активізувати зусилля для підготовки пілотів на F-16.

Також Євлаш розповів, чи здатна Росія завадити передачі літаків ударами по аеродромах.