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Сирський: Росія намагається розширити географію боїв, з F-16 час гратиме на користь України

Понеділок 17 червня 2024 13:00
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Сирський: Росія намагається розширити географію боїв, з F-16 час гратиме на користь України Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В результаті надходження значної кількості озброєння та техніки, у тому ж числі й винищувачів F-16 - час гратиме на користь України. Ворог докладає зусиль, щоб розширити географію бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

"Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись", - заявив Сирський.

За словами Сирського, наразі військове командування ворога докладає зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій. Відповідний крок воно здійснює для:

  • виснаження Сил оборони;
  • зриву підготовки резервів;
  • недопущення переходу Сил оборони до активних наступальних дій.

Ситуація на полі бою

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 10:00, від початку доби, 17 червня, на лінії фронту зафіксовано 42 боєзіткнення. Водночас ворог активно намагається атакувати на Лиманському та Покровському напрямках.

Тим часом як розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, вже напрацювали необхідну кількість годин. За словами президента Володимира Зеленського, Україна вже найближчим часом отримає перші літаки від західних партнерів.

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