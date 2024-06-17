Бійці Нацполіції виявили та знищили позиції окупантів у Часовому Яру (відео)

Бійці Національної поліції виявили та знищили ударними дронами позиції російських окупантів у Часовому Яру. Ліквідацію загарбників зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"Бійці миттєво передали інформацію колегам, які керують ударними БПЛА. Хлопці за лічені секунди "задвухсотили" російських військових", - розповіли у Нацполіції.

Як повідомляється, аеророзвідники зведеного батальйону Нацполіції "Захід" виявили позиції росіян у Часовому Яру.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 16 червня, Сили оборони знищили ще 1080 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни РФ втратила близько 527 390 одиниць особового складу.

Також вчора ЗСУ знищили 2 танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артсистем та іншу техніку ворога.

А сьогодні українські військові вперше здобули трофейний ворожий "танк-черепаху". Крім того, їм вдалось взяти в полон російських танкістів.

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