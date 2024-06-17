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Зеленський анонсував нові кроки України після саміту миру та розкрив деталі

Київ, Понеділок 17 червня 2024 19:32
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Зеленський анонсував нові кроки України після саміту миру та розкрив деталі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна готує нові кроки після першого саміту миру, що відбувся 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що провів нараду за підсумками саміту миру. За його словами, на саміті була безпрецедентна єдність лідерів, що стало успіхом для України.

"Але мир - це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо", - додав президент.

Він уточнив, що Україна готує приєднання інших країн до підсумкового комюніке саміту миру. Також готується робота груп за пунктами формули миру.

Зеленський розповів, що вже є попередній графік роботи на літні місяці, а комунікацію із партнерами планується зберігати на такому ж рівні.

"Україна ніколи не хотіла цієї війни і природно, що найбільше прагне справедливого миру. І ми бачимо, що це можливо. Наближаємо мир", - наголосив він.

Глава держави подякував усім тим, хто допомагає наблизити мир та захищає Україну на фронті.

Саміт миру

Нагадаємо, Україна разом зі Швейцарією провела першу зустріч щодо формули миру на рівні лідерів, на якій обговорювали ядерну безпеку, постачання продовольства та обмін полоненими.

За підсумками саміту було затверджено комюніке, в якому прописали три вищезазначені питання.

Більш детально про саміт - у матеріалі РБК-Україна.

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