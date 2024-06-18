Ракетный удар по Полтаве и атака дронов на военные объекты в РФ: новости за 17 июня

Война России против Украины: последние новости

Россияне атаковали Полтаву, пострадали более 20 человек, - ОВА

Российские захватчики ударили по Полтаве и попали в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки есть пострадавшие.

До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Уже со временем председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что в результате обстрела пострадали 22 человека.

Военные объекты в трех областях России попали под атаку дронов ГУР, - источник

Украинские дроны в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в трех областях РФ. Речь идет о Белгородской, Воронежской и Липецкой.

По словам собеседника, во время операции были использованы дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник рассказал, что целью атаки был Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Эти предприятия страна-агрессор использует в военных целях. Известно, что в районе этих объектов раздавались взрывы, а также местные сообщали о "работе ПВО".

Сырский: Россия пытается расширить географию боев, с F-16 время будет играть в пользу Украины

В результате поступления значительного количества вооружения и техники, в том числе и истребителей F-16 - время будет играть в пользу Украины. Враг прилагает усилия, чтобы расширить географию боевых действий.

"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", - заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По словам Сырского, сейчас военное командование врага прилагает усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий. Соответствующий шаг оно осуществляет для:

истощение сил обороны;

срыва подготовки резервов;

недопущение перехода сил обороны к активным наступательным действиям.

На каком этапе подготовки на F-16 украинские пилоты: ответ Евлаша

В целом есть три этапа подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Кроме того, тренировки проходят инженеры и механики.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, процесс подготовки непрерывный и состоит из трех этапов:

наземная подготовка;

подготовка на легкомоторных самолетах;

подготовка на F-16.

В частности тренировки проходят инженеры и механики, которые будут обеспечивать обслуживание данных самолетов.

"Собственно ожидаем уже завершения, на последних этапах подготовки наших пилотов, которые уже наработали необходимое количество часов", - добавил он.

Секретарь СНБО назвал условие, когда Путин может приказать применять ядерное оружие

Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия терпит поражение в Украине.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли обстоятельства, при которых Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сказал: "Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения".

Такое поражение, по его словам, может привести к развалу российских фронтов, дезертирству из армии и протестам в Москве.

По его словам, нет никакой вероятности того, что Путин применит ядерное оружие, пока Россия имеет преимущество в войне.

Секретарь СНБО считает, что сомнительно, чтобы Путин применил стратегическое ядерное оружие, которое почти наверняка спровоцировало бы третью мировую войну.

"Он хочет жить", - заявил он.

Литвиненко также заявил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ в том, что такой разворот - это "победа".

Зеленский анонсировал новые шаги Украины после саммита мира и раскрыл детали

Украина готовит новые шаги после первого саммита мира, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии.

Глава государства рассказал, что провел совещание по итогам саммита мира. По его словам, на саммите было беспрецедентное единство лидеров, что стало успехом для Украины.

"Но мир - это всегда путь. Нужны новые шаги. И они будут. И мы уже готовим", - добавил президент.

Он уточнил, что Украина готовит присоединение других стран к итоговому коммюнике саммита мира. Также готовится работа групп по пунктам формулы мира.

Зеленский рассказал, что уже есть предварительный график работы на летние месяцы, а коммуникацию с партнерами планируется сохранять на таком же уровне.

ВРП поддержала увольнение экс-главы Верховного суда Князева

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение об увольнении Всеволода Князева с должности судьи Верховного суда.

"Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Верховного Суда Всеволода Князева к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, открытого 15 апреля, из-за незаконно полученного "подарка" в виде аренды четырехкомнатной квартиры в Киеве за 1000 гривен в месяц.

В ВСП добавили, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия.

Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Украина по разгромному поражению от сборной Румынии стартовала на Евро-2024

Сборная Украины потерпела громкое поражение от национальной команды Румынии на групповом этапе чемпионата Европы.

Подробнее о поединке - в отчете РБК-Украина.