Ракетный удар по Полтаве и атака дронов на военные объекты в РФ: новости за 17 июня

Вчера, 17 июня 2024 года, оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве. А ряд областей в России попали под атаку дронов, были поражены военные объекты.
РБК-Украина собрало главные новости за 17 июня.
Российские захватчики ударили по Полтаве и попали в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки есть пострадавшие.
До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.
Уже со временем председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что в результате обстрела пострадали 22 человека.
Украинские дроны в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в трех областях РФ. Речь идет о Белгородской, Воронежской и Липецкой.
По словам собеседника, во время операции были использованы дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины.
Источник рассказал, что целью атаки был Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Эти предприятия страна-агрессор использует в военных целях. Известно, что в районе этих объектов раздавались взрывы, а также местные сообщали о "работе ПВО".
В результате поступления значительного количества вооружения и техники, в том числе и истребителей F-16 - время будет играть в пользу Украины. Враг прилагает усилия, чтобы расширить географию боевых действий.
"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", - заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
По словам Сырского, сейчас военное командование врага прилагает усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий. Соответствующий шаг оно осуществляет для:
В целом есть три этапа подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Кроме того, тренировки проходят инженеры и механики.
Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, процесс подготовки непрерывный и состоит из трех этапов:
В частности тренировки проходят инженеры и механики, которые будут обеспечивать обслуживание данных самолетов.
"Собственно ожидаем уже завершения, на последних этапах подготовки наших пилотов, которые уже наработали необходимое количество часов", - добавил он.
Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия терпит поражение в Украине.
Отвечая на вопрос о том, существуют ли обстоятельства, при которых Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сказал: "Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения".
Такое поражение, по его словам, может привести к развалу российских фронтов, дезертирству из армии и протестам в Москве.
По его словам, нет никакой вероятности того, что Путин применит ядерное оружие, пока Россия имеет преимущество в войне.
Секретарь СНБО считает, что сомнительно, чтобы Путин применил стратегическое ядерное оружие, которое почти наверняка спровоцировало бы третью мировую войну.
"Он хочет жить", - заявил он.
Литвиненко также заявил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ в том, что такой разворот - это "победа".
Украина готовит новые шаги после первого саммита мира, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии.
Глава государства рассказал, что провел совещание по итогам саммита мира. По его словам, на саммите было беспрецедентное единство лидеров, что стало успехом для Украины.
"Но мир - это всегда путь. Нужны новые шаги. И они будут. И мы уже готовим", - добавил президент.
Он уточнил, что Украина готовит присоединение других стран к итоговому коммюнике саммита мира. Также готовится работа групп по пунктам формулы мира.
Зеленский рассказал, что уже есть предварительный график работы на летние месяцы, а коммуникацию с партнерами планируется сохранять на таком же уровне.
Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение об увольнении Всеволода Князева с должности судьи Верховного суда.
"Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Верховного Суда Всеволода Князева к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, открытого 15 апреля, из-за незаконно полученного "подарка" в виде аренды четырехкомнатной квартиры в Киеве за 1000 гривен в месяц.
В ВСП добавили, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия.
Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.
Сборная Украины потерпела громкое поражение от национальной команды Румынии на групповом этапе чемпионата Европы.
Подробнее о поединке - в отчете РБК-Украина.
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