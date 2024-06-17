ua en ru
Пн, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Полтави: поранених стало більше, поліція показала відео руйнувань

Полтавський район, Понеділок 17 червня 2024 21:11
UA EN RU
Обстріл Полтави: поранених стало більше, поліція показала відео руйнувань Фото: наслідки удару по Полтаві (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Браславський

Внаслідок сьогоднішнього удару військ Російської Федерації по Полтаві постраждало 22 людей. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора, голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна та поліцію Полтавської області.

Чим били росіяни

Зазначається, що військовослужбовці Збройних сил РФ завдали ракетного удару по Полтаві.

"Попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59", - повідомили правоохоронці.

При цьому внаслідок удару поранень зазнали мирні жителі - наразі відомо про 16 людей, серед яких 2 дітей. Шістьох осіб госпіталізували, а прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки удару

Правоохоронці уточнили, що було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.

Поліцейські та працівники СБУ також перебувають на місці обстрілу та документують наслідки удару.

Поранених побільшало

О 21:33 Пронін повідомив, що за медичною допомогою звернулися 22 особи.

"Із них - троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих", - написав чиновник.

Удар по Полтавській області

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по передмісті Полтави. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін спочатку заявляв про дев'ятьох постраждалих.

Згодом він уточнив, що постраждали 12 людей, серед яких є діти. Також росіяни пошкодили електролінії, що призвело до знеструмлення 53 тисяч споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Полтавська область Війна в Україні
NEWS
Чи штрафуватимуть за шум від генератора в Україні: роз'яснення Кабміну
Чи штрафуватимуть за шум від генератора в Україні: роз'яснення Кабміну
DAILY
Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі