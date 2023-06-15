Ракетний удар по Одесі та терміни початку навчання українських пілотів: новини за 14 червня

Війна Росії проти України: останні новини

Ракетний удар "Калібрамі" по Одесі: 3 особи загинули, більше 10 - отримали поранення

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі сьогодні вночі, 14 червня. В результаті троє людей загинули, 13 - отримали поранення.

Вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини у центрі міста.

Данія у серпні може розпочати навчання українських пілотів на F-16, - ЗМІ

Українські пілоти можуть влітку розпочати навчання на винищувачах F-16 у Данії. Ймовірно, тренування розпочнуться у серпні, пише Reuters.

Пропозицію розпочати навчання оголосить виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен на зустрічі контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Роспропаганда заявила про поранення в Україні "правої руки" Кадирова Делімханова

Депутат Держдуми Адам Делімханов, якого називають "правою рукою" глави Чечні Рамзана Кадирова, поранено. Це сталося на тимчасово окупованій території України, писала розпропаганда.

Пізніше Кадиров заявив про те, що Делімханов нібито живий і не отримував поранення.

ЗСУ мають частковий успіх, ворог зазнає втрат, - Маляр описала ситуацію на фронті

Збройні сили України мають частковий успіх у рамках проведення наступальної операції. Ворог продовжує зазнавати втрат, розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, минулої доби українські воїни пройшли вперед на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 500 метрів. На Запорізькому напрямі - від 300 до 350 метрів.

Столтенберг про навчання українських пілотів: вже є рішення

Декілька країн-членів НАТО вже ухвалили рішення про навчання українських пілотів на західних винищувачах, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Є рішення. Вже кілька членів НАТО підтримали, це було після консультацій, що розпочнеться навчання пілотів. Це питання розглядатиметься і завтра після зустрічі контактної групи (йдеться про "Рамштайн" - ред.)", - зазначив він.

Намагаються залякати українців. Росіяни натякнули на теракт на Запорізькій АЕС

Російська пропаганда активно публікує відео в мережі, де є натяк на підрив Запорізької АЕС. Таким чином, ворог намагається залякати українців, повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД уточнюють, що у ролику росіяни показали вибух на Кримському мосту, підрив "Північного потоку-2" і також підрив Каховської ГЕС. Закінчується відео фотографією Запорізької АЕС та датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на території станції.