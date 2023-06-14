Роспропаганда заявила про поранення в Україні "правої руки" Кадирова Делімханова

Депутата Держдуми Адама Делімханова, якого називають "правою рукою" очільника Чечні Рамзана Кадирова, поранено. Це сталося на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

В мережі сьогодні з'явилася інформація про те, що в Приморську Запорізької області був ліквідований Делімханов. Повідомлялося, що разом із ним начебто знищили ще близько 200 "елітних кадирівців".

Як розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, кортеж Делімханова нібито пересувався на позашляховиках у Приморську Запорізької області і зазнав атаки артилеристів із групи "Бандерлоги". Сазонов стверджує, що депутат і низка його соратників загинули, а "на місце прибули 12 гелікоптерів, щоб секретно і оперативно вивезти тіла".

Натомість українські джерела поки не поспішають офіційно підтверджувати смерть Делімханова. А от російські пропагандисти вже спростовують інформацію.

Як заявляють окупанти, соратник Кадирова живий, але він отримав поранення.

"Депутат Держдуми Адам Делімханов був поранений, але він живий", пише у своєму Телеграм-каналі телеканал "Зірка" (належить Міноборони Росії) із застереженням, що про це ЗМІ "розповіли в Держдумі РФ".

Пізніше спікер Держдуми В'ячеслав Володін сказав, що "щойно спілкувався з Адамом Делімхановим" і той нібито "живий і здоровий".

При цьому сам глава Чечні Кадиров написав в соцмережах, що він нібито не може зв'язатись з Делімхановим та просить ГУР МО розповісти, де саме вдарили по його соратнику.

"Я сам не можу ніяк вийти на Адама Делімханова. На зв'язок він не виходить. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і за якими позиціями було завдано удару, щоб таки я зміг знайти мого дорогого брата", - написав Кадиров, пообіцявши "щедру винагороду".

"Кадирівці" у війні проти України

Нагадаємо, що "вояки" ватажка Чечні Рамзана Кадирова в Україні "прославилися" як так звані тік-ток війська. Вони виявилися слабо підготовленими, а свої "перемоги" вони лише могли показувати на камери, де "борються" з кущами чи багатоповерхівками.

Росія використовує "кадирівців" в якості гарматного м'яса, тож ті продовжують зазнавати значних втрат. Лише нещодавно Генштаб ЗСУ відзвітував про те, що наші бійці вдарили по місцю зосередження бійців підрозділу "Ахмат" в тимчасово окупованому Донецьку, тоді було знищено 56 "кадирівців".

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