ЗСУ мають частковий успіх, ворог несе втрати, - Маляр описала ситуацію на фронті
Збройні сили України мають частковий успіх в рамках ведення наступальної операції. Ворог продовжує зазнавати втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.
Минулої доби українські воїни пройшли вперед на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 500 метрів. На Запорізькому напрямку - від 300 до 350 метрів.
"Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога", - пише Маляр.
Водночас:
- на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка;
- на Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.
Втрати ворога за вчорашню добу:
- артилерійська батарея самохідних гармат;
- 2 комплекси РЕБ.
- зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);
- радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби;
- ЗРК.
Контрнаступ Збройних сил України
Активна фаза контрнаступу наших воїнів розпочалась кілька днів тому. Військовим вдалось звільнити сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях, а саме:
- Лобкове;
- Левадне;
- Новодарівка;
- Ненудне;
- Сторожове;
- Макарівка;
- Благодатне
Ворог намагається відбити звільнені населені пункти, застосовуючи авіацію та артилерію.
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