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ЗСУ мають частковий успіх, ворог несе втрати, - Маляр описала ситуацію на фронті

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Середа 14 червня 2023 13:14
ЗСУ мають частковий успіх, ворог несе втрати, - Маляр описала ситуацію на фронті Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України мають частковий успіх в рамках ведення наступальної операції. Ворог продовжує зазнавати втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Минулої доби українські воїни пройшли вперед на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 500 метрів. На Запорізькому напрямку - від 300 до 350 метрів.

"Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога", - пише Маляр.

Водночас:

  • на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка;
  • на Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Втрати ворога за вчорашню добу:

  • артилерійська батарея самохідних гармат;
  • 2 комплекси РЕБ.
  • зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);
  • радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби;
  • ЗРК.

Контрнаступ Збройних сил України

Активна фаза контрнаступу наших воїнів розпочалась кілька днів тому. Військовим вдалось звільнити сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях, а саме:

  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівка;
  • Ненудне;
  • Сторожове;
  • Макарівка;
  • Благодатне

Ворог намагається відбити звільнені населені пункти, застосовуючи авіацію та артилерію.

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