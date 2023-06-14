ЗСУ знищили вже 217 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 217 тисяч солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 680 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 14 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано;

танків - 3943 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 7653 (+11) од.;

артилерійських систем - 3783 (+17) од.;

РСЗВ - 603 (+2) од.;

засоби ППО - 364 (+1) од.;

літаків - 314 од.;

гелікоптерів - 300 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3324 (+15) од.;

крилаті ракети - 1196 (+13) од.;

кораблі /катери - 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6482 (+9) од.;

спеціальна техніка - 516 (+5).

Втрати Росії

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує свої втрати. Українські військові зазначають, що ворог зазнає великих втрат, особливо на сході України.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. Він заявив, що втрати росіян у Бахмуті з вересня минулого року склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначає, що ЗСУ знищують на Бахмутському напрямку вдень по декілька десятків окупантів.

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