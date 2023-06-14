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Ракетний удар "Калібрами" по Одесі: 3 особи загинули, понад 10 – отримали поранення

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Одеса, Середа 14 червня 2023 06:41
Ракетний удар "Калібрами" по Одесі: 3 особи загинули, понад 10 – отримали поранення Фото: російські війська завдали ракетного удару по Одесі (t.me/Nazars_look)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі сьогодні вночі, 14 червня. В результаті троє людей загинули, 13 – отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".

За уточненими даними, ворог направив на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини у центрі міста. Попередньо 6 людей отримали поранення.

Потраплення ракети до складського приміщення однієї з торгових мереж призвело до руйнування складу та пожежі на площі 400 кв. метрів. На жаль, 3 співробітники складу загинули, 7 – отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

Нічний удар по Одесі

Російські війська сьогодні завдали удару "Калібрами" по Одесі. Українські сили ППО знищили дві крилаті ракети. Внаслідок атаки зафіксовано загоряння в районі одного з бізнес-центрів та потрапляння до складського приміщення торгової мережі.

Пізніше стало відомо, що на об'єктах влучення працюють слідчі групи. У зв'язку з цим у місті перекрито частину руху транспорту проспектом Шевченка - від проспекту Гагаріна до вулиці Пирогівської.

За інформацією оперативного командування "Південь", Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Сумарний залп "Калібрів" складає 20 ракет.

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