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ЗСУ знищили чотири роти росіян та вразили 56 одиниць техніки на Таврійському напрямку

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Середа 14 червня 2023 13:38
ЗСУ знищили чотири роти росіян та вразили 56 одиниць техніки на Таврійському напрямку Фото: ЗСУ знищили чотири роти росіян та вразили 56 одиниць техніки на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили чотири роти російських окупантів та вразили 56 одиниць ворожої техніки за добу на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Наші захисники продовжують вибивати росіян з позицій на Таврійському напрямку.

Він повідомив, що за останню добу втрати окупантів вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Також було знищено та пошкоджено 56 одиниць ворожої військової техніки:

  • 9 танків,
  • 9 БМП,
  • 2 багатоцільовим транспортерів (тягачів),
  • 2 гаубиці 2С19 "Мста-С",
  • 4 САУ 2С3 "Акація",
  • САУ 2С5 "Гіацинт",
  • ЗРК "Стріла-10",
  • РСЗВ "Ураган",
  • 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель",
  • РЕБ "Поле-2",
  • Дрон Shahed-136,
  • 2 бронеавтомобілі Тигр.

Українські військові також знищили шість складів з боєприпасами росіян.

Зауважимо, що Таврійський напрямок охоплює від лівого берега Херсона до Авдіївки у Донецькій області.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів на Донецькому та Таврійському напрямках. Загалом наші оборонці просунулися на цих напрямках на 6,5 км.

Сьогодні у Генштабі повідомили, що за останні три дні українські захисники просунулись на деяких напрямках від 200 м до 1,4 км та звільнили близько 3 кв. км.

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