ЗСУ знищили чотири роти росіян та вразили 56 одиниць техніки на Таврійському напрямку
Українські військові знищили чотири роти російських окупантів та вразили 56 одиниць ворожої техніки за добу на Таврійському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Наші захисники продовжують вибивати росіян з позицій на Таврійському напрямку.
Він повідомив, що за останню добу втрати окупантів вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Також було знищено та пошкоджено 56 одиниць ворожої військової техніки:
- 9 танків,
- 9 БМП,
- 2 багатоцільовим транспортерів (тягачів),
- 2 гаубиці 2С19 "Мста-С",
- 4 САУ 2С3 "Акація",
- САУ 2С5 "Гіацинт",
- ЗРК "Стріла-10",
- РСЗВ "Ураган",
- 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель",
- РЕБ "Поле-2",
- Дрон Shahed-136,
- 2 бронеавтомобілі Тигр.
Українські військові також знищили шість складів з боєприпасами росіян.
Зауважимо, що Таврійський напрямок охоплює від лівого берега Херсона до Авдіївки у Донецькій області.
Успіхи ЗСУ на фронті
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів на Донецькому та Таврійському напрямках. Загалом наші оборонці просунулися на цих напрямках на 6,5 км.
Сьогодні у Генштабі повідомили, що за останні три дні українські захисники просунулись на деяких напрямках від 200 м до 1,4 км та звільнили близько 3 кв. км.
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