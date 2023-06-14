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Росія намагається стримати контрнаступ ЗСУ за допомогою авіації, - британська розвідка

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Україна, Середа 14 червня 2023 09:08
Росія намагається стримати контрнаступ ЗСУ за допомогою авіації, - британська розвідка Фото: контрнаступ ЗСУ намагаються стримати авіацію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні два тижні побільшало бойових вильотів російської тактичної авіації, особливо над півднем України. Проте активність нижча, ніж на початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, це майже напевно стало відповіддю на повідомлення про посилення українських наступальних операцій, оскільки Повітряно-космічні сили Росії (ВКС) намагаються підтримати наземні війська ударами з повітря.

За даними британської розвідки, попри сплеск, щоденна швидкість бойових вильотів ВКС залишається набагато нижчою, ніж пікова до 300 щоденних бойових вильотів на початку війни.

"З початку вторгнення південь України часто був доступнішим для операцій російської авіації порівняно з іншими ділянками фронту. За останній рік ВКС збільшили використання зброї класу "повітря-земля", такої як бомби, що планують, що дозволяють штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей", - зазначають у Міноборони Британії.

Використання авіації у війні

Раніше британська розвідка неодноразово повідомляла про низьку активність російської авіації через ефективність української ППО. Російські бойові літаки діють майже виключно над територією, що утримується Росією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль.

При цьому по всій Росії Повітряно-космічні сили РФ, ймовірно, зберегли практично недоторканим парк з приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, незважаючи на втрату понад 130 одиниць з початку вторгнення.

Переломним моментом у повітряному протистоянні може стати отримання Україною західних винищувачів F-16, які значно ефективніші за російську техніку. Українські пілоти мають розпочати навчання на F-16, проте поки що невідомо, коли ці літаки будуть передані Україні.

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