Окупанти обстріляли автомобіль з лісниками та цивільними у Сумській області: шість жертв

Фото: окупанти обстріляли автомобіль із лісниками та цивільними у Сумській області (t.me/pgo_gov_ua)

Російські війська здійснили обстріл автомобіля в Сумській області вчора, 13 червня. В ньому їхали лісники та цивільні, шестеро людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, 13 червня військові РФ обстріляли автомобіль УАЗ, який рухався по території Середино-Будської територіальної громади. Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).