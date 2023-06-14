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Окупанти обстріляли автомобіль з лісниками та цивільними у Сумській області: шість жертв

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Суми, Середа 14 червня 2023 11:27
Окупанти обстріляли автомобіль з лісниками та цивільними у Сумській області: шість жертв Фото: окупанти обстріляли автомобіль із лісниками та цивільними у Сумській області (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська здійснили обстріл автомобіля в Сумській області вчора, 13 червня. В ньому їхали лісники та цивільні, шестеро людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, 13 червня військові РФ обстріляли автомобіль УАЗ, який рухався по території Середино-Будської територіальної громади.

Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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