Ракетний удар по Краматорську та візит президента Єврокомісії до Києва: новини за 2 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Ракетний удар по Краматорську: повністю зруйновано будинок, є загиблі та поранені

Російські війська ввечері 1 лютого завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, внаслідок якого повністю зруйновано багатоповерховий будинок.

Травми отримала 21 особа, 8 знадобилася госпіталізація. Троє людей загинули, двох вдалося врятувати.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.

У четвер, 2 лютого, окупанти знову обстріляли центр Краматорська. П'ятеро людей отримали поранення, пошкоджено багатоповерхівки, школу, дитячу лікарню.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала в Київ

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 2 лютого, приїхала в Київ. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Як зазначила Урсула, це вже її четвертий візит в Київ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії.

"Розпочинаємо два дуже важливі євроінтеграційні дні в Україні. Це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, у Києві, означатимуть зміцнення всієї Європи", - заявив Зеленський.

Цього ж дня у Києві відбулося спільне засідання уряду України та Європейської комісії. Головним його посилом стала перспектива вступу до ЄС, хоч і без чітко визначених термінів.

ЄС надав ще один пакет допомоги на 500 млн євро для України

У четвер, 2 лютого, Рада Європейського союзу виділила Україні сьомий пакет допомоги у розмірі 500 млн євро. Також Україна отримає ще 45 млн євро на місію військової допомоги ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру та ще 45 мільйонів євро на місію військової допомоги ЄС. Я вдячний ЄС за життєво важливу допомогу у сфері безпеки, яка наближає нас до перемоги над російським агресором", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.