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Шукають слабкі місця. РФ збільшила кількість атак на напрямі Сватово-Кремінна, - Гайдай

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Луганська область, Четвер 02 лютого 2023 09:56
Шукають слабкі місця. РФ збільшила кількість атак на напрямі Сватово-Кремінна, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВ Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська готуються до нового наступу на в Луганській області. Ворог у спробі знайти слабкі місця в обороні ЗСУ збільшив кількість обстрілів та атак на напрямі Сватово-Кремінна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він зазначив, що ситуація у Луганській області залишається важкою, але повністю контрольованою. Ворог почав аналізувати та намагатися шукати слабкі місця в обороні ЗСУ.

"Збільшилася кількість обстрілів, збільшилася кількість атак на Сватово-Кремінному напрямку. Ну і чекаємо в лютому закінчення на різних базах підготовки двомісячної вже тих окупантів, яких набрали нещодавно по всій Росії. Якраз десь два-три тижні на те, щоб вони закінчили навчання та кілька тижнів на те, щоб їх перекинути в Луганську область", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що війська Росії можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.

Також ми писали, що в НАТО не вбачають жодних ознак того, що глава Кремля Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, спостерігається підготовка Росії до наступу.

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