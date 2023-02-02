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Удар по Краматорську: в ОВА уточнили кількість загиблих

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Краматорськ, Четвер 02 лютого 2023 06:30
Удар по Краматорську: в ОВА уточнили кількість загиблих Фото: в ОВА уточнили кількість жертв внаслідок ракетного удару по Краматорську (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

Інформація про третього загиблого внаслідок удару по Краматорську не підтвердилася. Людину реанімували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

За останніми даними, госпіталізовано вісім осіб, з них двоє - у тяжкому стані.

Раніше в ДСНС повідомили, що з-під завалів витягли тіла трьох загиблих. Двох людей вдалося врятувати. Також повідомлялося, що унаслідок удару постраждала 21 особа, вісьмох госпіталізували.

Нагадаємо, увечері, 1 лютого, російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.

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