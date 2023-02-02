Втрати Росії у війні в Україні досягли 129 тисяч військових, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 2 лютого (GettyImages)
За даними на ранок четверга, 2 лютого, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 129 030 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 129030 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3211 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6382 (+0) од,
- артилерійських систем - 2212 (+5) од,
- РСЗВ - 458 (+0) од,
- засоби ППО - 222 (+1) од,
- літаків - 293 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3) од,
- спеціальна техніка - 200 (+0).
Як повідомлялось, українські сили за добу, 1 лютого, відбили атаки біля 14 населених пунктів Донбасу. Водночас окупанти не можуть демобілізуватися, їм не виплачують зарплати.
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