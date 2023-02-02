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Британська розвідка оновила карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

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Четвер 02 лютого 2023 13:09
Британська розвідка оновила карту війни в Україні: що відбувається на фронтах Фото: британська розвідка оновила карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська продовжують наступальні дії на Донбасі. Окупанти намагаються прорвати українську оборону, але наші захисники дають їм гідну відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, найзапекліші бої точаться у Донецькій та Луганській областях. Російські окупанти продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках попри великі втрати. Загарбники сконцентрували у цих районах велику кількість живої сили, але українські захисники вдало відбивають їхні атаки.

Британська розвідка оновила карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

На інших напрямків активних бойових дій не фіксують. Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах вздовж лінії фронту.

Тим часом українські військові продовжують накривати вогнем тилові позиції та місця скупчення живої сили росіян.

Як повідомлялося раніше, аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін створює умови для подальших рейдів через кордон до північно-східних районів України, аби притиснути українські сили до північних прикордонних районів.

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Великобританія Війна Росії проти України
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