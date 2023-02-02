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Обстріл Краматорська: 5 поранених, атаковані 16 багатоповерхівок та дитяча лікарня

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Краматорськ, Четвер 02 лютого 2023 14:57
Обстріл Краматорська: 5 поранених, атаковані 16 багатоповерхівок та дитяча лікарня Фото: через обстріл центру Краматорська 2 лютого п'ятеро людей отримали поранення (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 2 лютого, окупанти знову обстріляли центр Краматорська. П'ятеро людей отримали поранення, пошкоджено багатоповерхівки, школу, дитячу лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Щонайменше 5 людей поранено внаслідок ракетного удару по Краматорську. Сьогодні вдень росіяни знову вдарили по центру міста: цього разу - двома ракетами", - розповів він.

За даними очільника регіону, через обстріл пошкоджені 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки.

Нагадаємо, у четвер, 2 лютого, російські військові знову обстріляли Краматорськ Донецької області. Місто РФ атакувала двома ракетами. Повідомлялось про поранених.

Днем раніше, 1 лютого, російські окупанти двічі обстріляли Краматорськ Донецької області. Вдень атакували один із місцевих цвинтарів, а пізно ввечері - вдарили ракетою по житловому будинку.

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