Обстріл Краматорська: 5 поранених, атаковані 16 багатоповерхівок та дитяча лікарня
У четвер, 2 лютого, окупанти знову обстріляли центр Краматорська. П'ятеро людей отримали поранення, пошкоджено багатоповерхівки, школу, дитячу лікарню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Щонайменше 5 людей поранено внаслідок ракетного удару по Краматорську. Сьогодні вдень росіяни знову вдарили по центру міста: цього разу - двома ракетами", - розповів він.
За даними очільника регіону, через обстріл пошкоджені 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки.
Нагадаємо, у четвер, 2 лютого, російські військові знову обстріляли Краматорськ Донецької області. Місто РФ атакувала двома ракетами. Повідомлялось про поранених.
Днем раніше, 1 лютого, російські окупанти двічі обстріляли Краматорськ Донецької області. Вдень атакували один із місцевих цвинтарів, а пізно ввечері - вдарили ракетою по житловому будинку.
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