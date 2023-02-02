ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський відреагував на російський удар по Краматорську

Новость на русском →
Київ, Четвер 02 лютого 2023 00:27
Зеленський відреагував на російський удар по Краматорську Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getti Images)
Автор: Артур Родивилов

Усіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

На цей час відомо про двох загиблих та восьми поранених у Краматорську.

На місці працюють усі необхідні служби, здійснюється тимчасове переселення людей, надається перша медична допомога, розбирають завали.

Він висловив співчуття родичам загиблих.

"Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка має його подолати, щоб звести до нуля можливість повторення подібних трагедій", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, російські війська ввечері, 1 лютого, завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, внаслідок якого повністю зруйновано багатоповерховий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
РФ намагається прорвати оборону. Маляр розповіла про військову обстановку на сході
РФ намагається прорвати оборону. Маляр розповіла про військову обстановку на сході
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників