Зеленський зустрівся в Києві з президенткою Єврокомісії (фото)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Їх зустріч відбулася в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку глави держави.

"Розпочинаємо два дуже важливі євроінтеграційні дні в Україні. Це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, у Києві, означатимуть зміцнення всієї Європи", - написав Зеленський.

Фото: Зеленський зустрівся в Києві з президенткою Єврокомісії (facebook.com/zelenskiy.official)

Нагадаємо, сьогодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем прибули в Київ, крім того, приїхали до української столиці більше десятка європейських посадовців.

Додамо, як раніше повідомлялося, ця символічна поїздка делегації ЄС має на меті підкреслити підтримку України з наближенням першої річниці вторгнення Росії.

Під час візиту європейських посадовців заплановані їх спільне засідання з українським урядом, а вже завтра очікується саміт Україна-ЄС.

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