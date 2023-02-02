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Путін наказав захопити Луганську та Донецьку області до березня, - розвідка

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 10:44
Путін наказав захопити Луганську та Донецьку області до березня, - розвідка Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський президент Володимир Путін наказав військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МО України Андрія Черняка у коментарі виданню Kyiv Post.

За його словами, є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

“Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей”, - зазначив розвідник.

Як повідомлялося, раніше Путін зізнавався, що Донбас потрібно було захопити ще 2014 року.

До цього Путін розкрив свій план "спецоперації" в Україні. Планом російської війни в Україні, як виявилося, є нібито допомога мешканцям Донбасу.

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Володимир Путін Російська Федерація Луганськ Донбас Донецька область
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