Ракетний удар по Краматорську та візит президента Єврокомісії до Києва: новини за 2 лютого
Російські війська в ніч на 2 лютого завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, внаслідок якого повністю зруйновано багатоповерховий будинок. А також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала в Київ разом з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.
Детальніше про те, що сталося у четвер, 2 лютого, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- За даними на ранок четверга, 2 лютого, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 129 030 військових.
- Російські війська готуються до нового наступу на в Луганській області. Ворог у спробі знайти слабкі місця в обороні ЗСУ збільшив кількість обстрілів та атак на напрямі Сватово-Кремінна.
- Російський диктатор Володимир Путін наказав військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.
- Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів і не має достатніх сил та засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну за цим напрямком.
- Російські військові завезли до 20 танків в села на північ від окупованого Маріуполя. Противник готує новий наступ, мріючи захопити Вугледар та Запоріжжя протягом лютого.
- Російські війська продовжують наступальні дії на Донбасі. Окупанти намагаються прорвати українську оборону, але наші захисники дають їм гідну відсіч.
- Українські військові атакували позиції ворожого пункту управління. А військові РФ продовжують спроби наступу у Донецькій області, хоча і зазнають значних втрат в живій силі.
Ракетний удар по Краматорську: повністю зруйновано будинок, є загиблі та поранені
Російські війська ввечері 1 лютого завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, внаслідок якого повністю зруйновано багатоповерховий будинок.
Травми отримала 21 особа, 8 знадобилася госпіталізація. Троє людей загинули, двох вдалося врятувати.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.
У четвер, 2 лютого, окупанти знову обстріляли центр Краматорська. П'ятеро людей отримали поранення, пошкоджено багатоповерхівки, школу, дитячу лікарню.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала в Київ
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 2 лютого, приїхала в Київ. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Як зазначила Урсула, це вже її четвертий візит в Київ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії.
"Розпочинаємо два дуже важливі євроінтеграційні дні в Україні. Це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, у Києві, означатимуть зміцнення всієї Європи", - заявив Зеленський.
Цього ж дня у Києві відбулося спільне засідання уряду України та Європейської комісії. Головним його посилом стала перспектива вступу до ЄС, хоч і без чітко визначених термінів.
ЄС надав ще один пакет допомоги на 500 млн євро для України
У четвер, 2 лютого, Рада Європейського союзу виділила Україні сьомий пакет допомоги у розмірі 500 млн євро. Також Україна отримає ще 45 млн євро на місію військової допомоги ЄС.
"Сьогодні Рада ЄС виділила сьомий пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру та ще 45 мільйонів євро на місію військової допомоги ЄС. Я вдячний ЄС за життєво важливу допомогу у сфері безпеки, яка наближає нас до перемоги над російським агресором", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
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