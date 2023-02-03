Ракетный удар по Краматорску и визит президента Еврокомиссии в Киев: новости за 2 февраля

Российские войска в ночь на 2 февраля нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, в результате которого полностью разрушено многоэтажное здание. А также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приехала в Киев вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 2 февраля, - в материале РБК-Украина .

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Ракетный удар по Краматорску: полностью разрушен дом, погибли и ранены

Российские войска вечером 1 февраля нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, в результате которого полностью разрушен многоэтажный дом.

Травмы получил 21 человек, 8 понадобилась госпитализация. Три человека погибли, двоих удалось спасти.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и подчеркнул, что все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.

В четверг, 2 февраля, оккупанты снова обстреляли центр Краматорска. Пятеро человек получили ранения, повреждены многоэтажки, школу, детскую больницу.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приехала в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в четверг, 2 февраля, приехала в Киев. Также вместе с ней прибыл и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как отметила Урсула, это уже ее четвёртый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии.

"Начинаем два очень важных евроинтеграционных дня в Украине. Это время, когда наши совместные договоренности и решения здесь, в Киеве, будут означать укрепление всей Европы", - заявил Зеленский.

В этот же день в Киеве состоялось совместное заседание правительства Украины и Европейской комиссии. Главным его посылом стала перспектива вступления в ЕС, хоть и без четко определенных сроков.

ЕС предоставил еще один пакет помощи на 500 млн евро для Украины

В четверг, 2 февраля, Совет Европейского союза выделил Украине седьмой пакет помощи в размере 500 млн евро. Также Украина получит еще 45 млн евро на миссию военной помощи ЕС.

"Сегодня Совет ЕС выделил седьмой пакет помощи в размере 500 миллионов евро через Европейский фонд мира и еще 45 миллионов евро на миссию военной помощи ЕС. Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в сфере безопасности, которая приближает нас к победе над российским агрессором", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.