Ракетный удар по Краматорску и визит президента Еврокомиссии в Киев: новости за 2 февраля
Российские войска в ночь на 2 февраля нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, в результате которого полностью разрушено многоэтажное здание. А также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приехала в Киев вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Детальнее о том, что произошло в четверг, 2 февраля, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- По данным на утро четверга, 2 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 610 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 030 военных.
- Российские войска готовятся к новому наступлению в Луганской области. Враг в попытке найти слабые места в обороне ВСУ увеличил количество обстрелов и атак на направлении Сватово-Кременной.
- Российский диктатор Владимир Путин приказал войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.
- Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.
- Российские военные завезли до 20 танков в деревни к северу от оккупированного Мариуполя. Противник готовит новое наступление, мечтая захватить Угледар и Запорожье в течение февраля.
- Российские войска продолжают наступательные действия на Донбассе. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, но наши защитники дают им достойный отпор.
- Украинские военные атаковали позиции вражеского пункта управления. А военные РФ продолжают попытки наступления в Донецкой области, хотя и несут значительные потери в живой силе.
Ракетный удар по Краматорску: полностью разрушен дом, погибли и ранены
Российские войска вечером 1 февраля нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, в результате которого полностью разрушен многоэтажный дом.
Травмы получил 21 человек, 8 понадобилась госпитализация. Три человека погибли, двоих удалось спасти.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и подчеркнул, что все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.
В четверг, 2 февраля, оккупанты снова обстреляли центр Краматорска. Пятеро человек получили ранения, повреждены многоэтажки, школу, детскую больницу.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приехала в Киев
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в четверг, 2 февраля, приехала в Киев. Также вместе с ней прибыл и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Как отметила Урсула, это уже ее четвёртый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии.
"Начинаем два очень важных евроинтеграционных дня в Украине. Это время, когда наши совместные договоренности и решения здесь, в Киеве, будут означать укрепление всей Европы", - заявил Зеленский.
В этот же день в Киеве состоялось совместное заседание правительства Украины и Европейской комиссии. Главным его посылом стала перспектива вступления в ЕС, хоть и без четко определенных сроков.
ЕС предоставил еще один пакет помощи на 500 млн евро для Украины
В четверг, 2 февраля, Совет Европейского союза выделил Украине седьмой пакет помощи в размере 500 млн евро. Также Украина получит еще 45 млн евро на миссию военной помощи ЕС.
"Сегодня Совет ЕС выделил седьмой пакет помощи в размере 500 миллионов евро через Европейский фонд мира и еще 45 миллионов евро на миссию военной помощи ЕС. Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в сфере безопасности, которая приближает нас к победе над российским агрессором", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
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