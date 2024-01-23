В Дніпропетровській області знищили три дрони РФ: один з них атакував поліцію

В Дніпропетровській області вибухотехніки поліції знешкодили три ворожих дрони, один з яких атакував слідчо-оперативну групу поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними поліції, правоохоронці їхали на місце обстрілу у Марганецькій громаді, де внаслідок влучання російського дрона в цивільну автівку постраждали двоє дітей.

Безпілотник ворога, який переслідував поліцейське авто, зачепився за верхівки дерев. Проте оскільки поблизу були житлові будинки, вибухонебезпечний вантаж довелося транспортувати близько кілометра в поле та знищити.

Того дня поліцейські знищили ще два російські безпілотники з саморобними вибуховими пристроями.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Херсонській області правоохоронцям вдалось ліквідувати ворожий безпілотник за допомогою стрілецької зброї.

Військові ЗСУ використовують російські дрони проти них

Нагадаємо, ми повідомляли, що на початку місяця Сили оборони України виявили та знешкодили дрон росіян у Харківській області. В подальшому його планують використовувати для атак по окупантах.

Пізніше ситуація повторилась на Запорізькому напрямку. Там українські прикордонники відбили атаку дронів та змогли "затрофеїти" один з них.

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