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Росіяни запустили на Київ близько 20 ракет: усі було збито, - КМДА

Київ, Вівторок 23 січня 2024 09:41
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Росіяни запустили на Київ близько 20 ракет: усі було збито, - КМДА Фото: росіяни запустили на Київ близько 20 ракет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Під час ранкової атаки 23 січня російські терористи запустили на Київ близько 20 ракет. Всі ворожі цілі було збито силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, наразі триває евакуація з кількох п'ятиповерхівок через не здетоновану бойову частину ракети. Її частина на подвір'ї будинку, частина - в одній із квартир.

"Це кілька п’ятиповерхівок, де зараз проводиться евакуація. Визначений пункт - це у найближчій зоні навчальний заклад, там буде проводитися вся робота з надання їм допомоги щодо організації ремонту житла", - додав Поворозник.

Ракетний удар 23 січня

Сьогодні вранці, 23 січня, Росія масовано атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград, відомо про постраждалих та загиблих, в містах сталися пожежі та є руйнування.

Як повідомив речник КМВА Михайло Шаманов, удар по Києву був комбінований. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім - балістичні.

За даними КМВА, У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали 18 людей. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива.

Як повідомив мер Віталій Кличко, у Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Екстрені служби продовжують гасити пожежу.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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