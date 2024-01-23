Спроба штурму для РФ закінчилась фіаско. ЗСУ показали момент відбиття атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.

Штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали, як вдало відбили атаку росіян на Запорізькому напрямку.

"Спроба взяти штурмом наші позиції закінчилася повним фіаско", - наголосили в ЗСУ.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян біля селища Тернів у Донецькій області, а також штурм ворога на Херсонському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 січня, склали 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 тисяч військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 51 артсистему і 59 бойових броньованих машин.

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