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Правоохоронці розповіли, де ховався син Гринкевича до затримання

Україна, Вівторок 23 січня 2024 16:03
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Правоохоронці розповіли, де ховався син Гринкевича до затримання Фото: Роман Гринкевич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Роман Гринкевич, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії, переховувався від органів слідства в Києві, а потім дістався до Одеси, щоб покинути Україну. Однак це йому не вдалося зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону.

"На початку січня цього року було проведено низку обшуків у провадженні щодо закупівель одягу для армії. Звичайно, усвідомлюючи подальші наслідки, син львівського бізнесмена не ночував удома", - йдеться в заяві.

Зазначається, що за 3 дні після обшуків він вирішив утекти, щоб уникнути правосуддя. За оперативними даними ДБР, 14, 15 і 16 січня він інкогніто перебував у Києві та відповідно десь пересувався і в передмісті був також.

Гринкевич намагався покинути Україну

Радниця з комунікації ДБР повідомила, що він щоразу використовував заходи конспірації, щоб його неможливо було відстежити. За її словами, 16 січня йому вдається виїхати зі столиці до Одеси, де він активно починає шукати людей, які б за окрему плату погодилися нелегально, але провести його через кордон.

"Підозрюваний планував усе це зробити протягом доби... Він думав, що за добу він знайде, так би мовити "спільників" і зможе перетнути кордон. Але не так сталося, як гадалося", - сказала Сап'ян.

Що відомо про справу Гринкевича

Роман Гринкевич став фігурантом справи свого батька - львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Слідство встановило, що старший Гринкевич через підставні компанії вигравав контракти на постачання одягу та їжі для української армії, але частина з них або не була виконана, або була виконана з великою затримкою чи не в повному обсязі.

Загалом йдеться про понад 20 контрактів. За попередньою оцінкою слідства, державі було завдано збитків на 1 млрд гривень.

Вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії.

Детальніше про справу та родину Гринкевичів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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