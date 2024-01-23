РФ запустила по Україні понад 40 ракет різних типів: скільки збили сили ППО

Російські терористи вночі та вранці 23 січня завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 з 41 ворожу ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як повідомляється, всього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області - у напрямку Харківської області;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс, РФ.);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області - у напрямку Харківської та Сумської області;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків - Бєлгородська та Воронезька область)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків - Бєлгородська область - РФ).

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет "Іскандер-М";

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Також зазначається, що не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

Ракетна атака по Україні 23 січня

Сьогодні вранці, 23 січня, Росія масовано атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград, відомо про постраждалих та загиблих, в містах сталися пожежі та є руйнування.

Як повідомив речник КМВА Михайло Шаманов, удар по Києву був комбінований. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім - балістичні.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.