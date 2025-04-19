Ракетний удар по Харкову та санкції України проти РФ і Китаю: новини за 18 квітня

Російські окупанти вранці 18 квітня атакували Харків балістичними ракетами. Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО проти Росії та китайських компаній.
Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 18 квітня, - у матеріалі РБК-Україна.
Російські окупанти вчора вранці, 18 квітня, обстріляли Харків балістичними ракетами.
Вони вдарили по житловому кварталу міста в Основ'янському районі, через що велика кількість мирних жителів постраждали. За останніми даними, відомо про 114 постраждалих, серед них дев'ятеро дітей.
За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни вдарили по Харкову крилатими ракетами "Іскандер".
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО. Їх запровадили проти 20 російських співаків, спортсменів та акторів.
Під нові санкції РНБО потрапили 20 росіян, а саме:
В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки тощо. Крім того, їх позбавлять державних нагород.
Україна ввела санкції проти трьох компаній Китаю. Це сталося після того, як стало відомо про постачання китайської зброї Росії.
Згідно з указом президента Володимира Зеленського, санкції було введено проти:
Також Міністерству закордонних справ було доручено обговорити можливість запровадження аналогічних санкцій із компетентними органами Євросоюзу, США та інших держав.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін перешкоджатиме миру.
"Якщо з якоїсь причини одна зі сторін створює серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", - і відмовимося від усього. Але, сподіваємося, до цього не дійде. Марко (держсекретар Марко Рубіо - ред.) має рацію, коли каже, що ми хочемо, щоб усе закінчилося", - наголосив президент США.
Він також додав, що щодня гине багато людей, поки "хтось продовжує грати в ігри". І США не збираються це терпіти.
Водночас Трамп зазначив, що є "хороші шанси" вирішити таку проблему. І він би "не хотів говорити" про вихід США з мирних переговорів.
За інформацією Sky News, Україна та Росія можуть провести черговий обмін полоненими за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.
За даними джерел видання, в обміні візьмуть участь по 246 полонених з кожного боку.
Всього буде обміняно близько 500 російських і українських полонених і 46 поранених військових.
У п'ятницю, 18 квітня, у поїзді №115 "Суми - Київ" сталася пожежа.
Як повідомили в УЗ, пожежа сталася поблизу станції Путивль у місті Буринь Сумської області. Через пожежу у вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає.
За даними ДСНС, ймовірно, займання сталося під час руху. Пасажири намагалися загасити полум’я вогнегасниками, але коли вогонь набрав сили - звернулися до рятувальників.
США представили європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення мирної угоди між Україною та Росією.
Як повідомили європейські чиновники Bloomberg, свій план США презентували під час зустрічей у Парижі 17 квітня.
За даними джерел видання, пропозиція США передбачає фактичне замороження війни, причому тимчасово окуповані території України залишаться під контролем Росії.
Пропозиція також передбачає послаблення санкцій проти Росії та відкидає обговорення прагнення України стати членом НАТО.
Один із європейських чиновників заявив, що згадані плани не будуть "остаточним врегулюванням", а європейські союзники України не визнаватимуть її окуповані території російськими.
Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, у п'ятницю, 18 квітня, Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових. Вони воювали на вісьмох напрямках фронту.
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації.
Згідно з законопроєктами, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня.
Україна та США активізували переговори щодо Угоди про надра, а точніше – про створення спільного Фонду інвестицій. Поки готується текст детальної угоди, сторони підписали Меморандум про наміри.
Який зміст цього документу та до чого він зобов’язує українську сторону – у матеріалі РБК-Україна.
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