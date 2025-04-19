Ракетний удар по Харкову та санкції України проти РФ і Китаю: новини за 18 квітня

Росіяни вдарили ракетами по Харкову у Страсну п'ятницю

Російські окупанти вчора вранці, 18 квітня, обстріляли Харків балістичними ракетами.

Вони вдарили по житловому кварталу міста в Основ'янському районі, через що велика кількість мирних жителів постраждали. За останніми даними, відомо про 114 постраждалих, серед них дев'ятеро дітей.

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни вдарили по Харкову крилатими ракетами "Іскандер".

Зеленський ввів санкції проти співаків та акторів з РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО. Їх запровадили проти 20 російських співаків, спортсменів та акторів.

Під нові санкції РНБО потрапили 20 росіян, а саме:

Апексімова Ірина - акторка і режисерка;

Велика Соф'я - фехтувальниця;

Вяльбе Олена - лижниця, олімпійська чемпіонка;

Гогунський Віталій - актор (відомий роллю Кузі у серіалі "Універ");

Джигурда Микита - актор;

Дронов Ярослав - співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);

Кончаловський Єгор - кінорежисер і сценарист;

Куклачов Юрій - актор;

Кучера Оскар - актор;

Лебедєв Денис - боксер;

Миронов Євген - актор театру;

Нагорний Микита - гімнаст;

Панкратов-Чорний Олександр - актор і кінорежисер;

Полунін Сергій - артист балету;

Проводников Руслан боксер;

Расторгуєв Микола - співак і колишній депутат Держдуми РФ;

Розенбаум Олександр - співак;

Сукачов Ігор - рок-музикант, актор, режисер;

Цискарідзе Микола - артист балету;

Чумаков Роман - репер (відомий як Жиган).

В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки тощо. Крім того, їх позбавлять державних нагород.

Зеленський вдарив санкціями по компаніях Китаю

Україна ввела санкції проти трьох компаній Китаю. Це сталося після того, як стало відомо про постачання китайської зброї Росії.

Згідно з указом президента Володимира Зеленського, санкції було введено проти:

Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd. Ця фірма експортує та імпортує продукцію, пов'язану з авіаційно-космічними технологіями. Компанія поставляє в Росію вуглецеве волокно (необхідне для створення корпусів літаків, дронів і ракет, його також застосовують у виробництві броні та деталях техніки, стрілецької зброї) та електронні компоненти;

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd. Один із провідних китайських виробників високопродуктивного вуглецевого волокна;

Rui Jin Machinery Co. Ltd. Китайський виробник різноманітних пакувальних машин.

Також Міністерству закордонних справ було доручено обговорити можливість запровадження аналогічних санкцій із компетентними органами Євросоюзу, США та інших держав.

США можуть вийти з переговорів щодо України: Трамп назвав умову

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін перешкоджатиме миру.

"Якщо з якоїсь причини одна зі сторін створює серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", - і відмовимося від усього. Але, сподіваємося, до цього не дійде. Марко (держсекретар Марко Рубіо - ред.) має рацію, коли каже, що ми хочемо, щоб усе закінчилося", - наголосив президент США.

Він також додав, що щодня гине багато людей, поки "хтось продовжує грати в ігри". І США не збираються це терпіти.

Водночас Трамп зазначив, що є "хороші шанси" вирішити таку проблему. І він би "не хотів говорити" про вихід США з мирних переговорів.

Росія та Україна можуть провести Великодній обмін полоненими

За інформацією Sky News, Україна та Росія можуть провести черговий обмін полоненими за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

За даними джерел видання, в обміні візьмуть участь по 246 полонених з кожного боку.

Всього буде обміняно близько 500 російських і українських полонених і 46 поранених військових.

У поїзді "Суми - Київ" сталася пожежа: загинув залізничник

У п'ятницю, 18 квітня, у поїзді №115 "Суми - Київ" сталася пожежа.

Як повідомили в УЗ, пожежа сталася поблизу станції Путивль у місті Буринь Сумської області. Через пожежу у вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає.

За даними ДСНС, ймовірно, займання сталося під час руху. Пасажири намагалися загасити полум’я вогнегасниками, але коли вогонь набрав сили - звернулися до рятувальників.

США пропонують залишити окуповані території РФ і "забути" про Україну в НАТО

США представили європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Як повідомили європейські чиновники Bloomberg, свій план США презентували під час зустрічей у Парижі 17 квітня.

За даними джерел видання, пропозиція США передбачає фактичне замороження війни, причому тимчасово окуповані території України залишаться під контролем Росії.

Пропозиція також передбачає послаблення санкцій проти Росії та відкидає обговорення прагнення України стати членом НАТО.

Один із європейських чиновників заявив, що згадані плани не будуть "остаточним врегулюванням", а європейські союзники України не визнаватимуть її окуповані території російськими.

Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, у п'ятницю, 18 квітня, Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових. Вони воювали на вісьмох напрямках фронту.

Зеленський продовжив мобілізацію і воєнний стан в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації.

Згідно з законопроєктами, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня.

Угода про корисні копалини: Україна та США підписали меморандум

Україна та США активізували переговори щодо Угоди про надра, а точніше – про створення спільного Фонду інвестицій. Поки готується текст детальної угоди, сторони підписали Меморандум про наміри.

Який зміст цього документу та до чого він зобов’язує українську сторону – у матеріалі РБК-Україна.