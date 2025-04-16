Свириденко анонсувала значний прогрес в угоді зі США щодо надр
В уряді повідомили про важливий прогрес у переговорах зі США щодо угоди по надрах. Це включає створення фонду для інвестицій у відновлення України.
Про це заявила віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook.
Україна та США узгодили наступний крок у напрямку економічного партнерства та створення спеціального інвестиційного фонду для відновлення української економіки.
"Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою - є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти в драфті угоди, спасибі переговорникам в обох командах", - зазначила вона.
За її словами, сторони домовилися зафіксувати досягнення в спеціальному меморандумі про наміри, який планують підписати найближчим часом. Його положення стануть основою для фінальної угоди.
Свириденко наголосила, що угода пройде ратифікацію у Верховній Раді та створить можливості для зростання інвестицій, економічного розвитку та співпраці між Україною та США.
"Команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже опрацьовано, і рівень угоди має бути досить високим",- додала міністр.
Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон запропонував Україні нову угоду про надра. Глава держави, що новий документ, це повноцінна угода, яку повинна буде ратифікувати Рада.
4 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що зараз Україна проводить внутрішні державні процедури щодо угоди про корисні копалини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.