Зеленський ввів санкції проти співаків та акторів з РФ: у списку Джигурда і Расторгуєв
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО. Їх запровадили проти 20 російських співаків, спортсменів та акторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №246, опублікований на сайті Офісу президента.
Під нові санкції РНБО потрапили 20 росіян, а саме:
- Апексімова Ірина - акторка і режисерка;
- Велика Соф'я - фехтувальниця;
- Вяльбе Олена - лижниця, олімпійська чемпіонка;
- Гогунський Віталій - актор (відомий роллю Кузі у серіалі "Універ");
- Джигурда Микита - актор;
- Дронов Ярослав - співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);
- Кончаловський Єгор - кінорежисер і сценарист;
- Куклачов Юрій - актор;
- Кучера Оскар - актор;
- Лебедєв Денис - боксер;
- Миронов Євген - актор театру;
- Нагорний Микита - гімнаст;
- Панкратов-Чорний Олександр - актор і кінорежисер;
- Полунін Сергій - артист балету;
- Проводников Руслан боксер;
- Расторгуєв Микола - співак і колишній депутат Держдуми РФ;
- Розенбаум Олександр - співак;
- Сукачов Ігор - рок-музикант, актор, режисер;
- Цискарідзе Микола - артист балету;
- Чумаков Роман - репер (відомий як Жиган).
В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки і т.д. Крім того, їх позбавлять державних нагород.
Санкції проти Росії і зрадників
Нагадаємо, що у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти зрадників. У списку опинилися артисти, які підтримали Росію у війні проти України, а саме українки Ані Лорак і Таїсія Повалій, російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін. Їх позбавили державних нагород.
Також у рамках санкцій українських нагород позбавили зрадників Рената Кузьміна, Віктора Медведчука, Миколу Азарова, Віктора Пшонку та Дмитра Табачника.
Крім того, минулого тижня РНБО також запровадила санкції проти колишніх посадовців-зрадників Сергія Арбузова та Андрій Клюєва.
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