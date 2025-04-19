Ракетный удар по Харькову и санкции Украины против РФ и Китая: новости за 18 апреля

Российские оккупанты утром 18 апреля атаковали Харьков баллистическими ракетами. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО против России и китайских компаний.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 18 апреля, - в материале РБК-Украина.
Российские оккупанты вчера утром, 18 апреля, обстреляли Харьков баллистическими ракетами.
Они ударили по жилому кварталу города в Основянском районе, из-за чего большое количество мирных жителей пострадали. По последним данным, известно о 114 пострадавших, среди них девять детей.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне ударили по Харькову крылатыми ракетами "Искандер".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО. Их ввели против 20 российских певцов, спортсменов и актеров.
Под новые санкции СНБО попали 20 россиян, а именно:
В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и тому подобное. Кроме того, их лишат государственных наград.
Украина ввела санкции против трех компаний Китая. Это произошло после того, как стало известно о поставках китайского оружия России.
Согласно указу президента Владимира Зеленского, санкции были введены против:
Также Министерству иностранных дел было поручено обсудить возможность введения аналогичных санкций с компетентными органами Евросоюза, США и других государств.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить участие в переговорах по завершению войны России против Украины. Это произойдет, если одна из сторон будет препятствовать миру.
"Если по какой-то причине одна из сторон создает серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди", - и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет. Марко (госсекретарь Марко Рубио - ред.) прав, когда говорит, что мы хотим, чтобы все закончилось", - подчеркнул президент США.
Он также добавил, что ежедневно гибнет много людей, пока "кто-то продолжает играть в игры". И США не собираются это терпеть.
В то же время Трамп отметил, что есть "хорошие шансы" решить такую проблему. И он бы "не хотел говорить" о выходе США из мирных переговоров.
По информации Sky News, Украина и Россия могут провести очередной обмен пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
По данным источников издания, в обмене примут участие по 246 пленных с каждой стороны.
Всего будет обменяно около 500 российских и украинских пленных и 46 раненых военных.
В пятницу, 18 апреля, в поезде №115 "Сумы - Киев" произошел пожар.
Как сообщили в УЗ, пожар произошел вблизи станции Путивль в городе Бурынь Сумской области. Из-за пожара в вагоне погиб железнодорожник, среди пассажиров пострадавших нет.
По данным ГСЧС, вероятно, возгорание произошло во время движения. Пассажиры пытались потушить пламя огнетушителями, но когда огонь набрал силу - обратились к спасателям.
США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению мирного соглашения между Украиной и Россией.
Как сообщили европейские чиновники Bloomberg, свой план США представили во время встреч в Париже 17 апреля.
По данным источников издания, предложение США предусматривает фактическое замораживание войны, причем временно оккупированные территории Украины останутся под контролем России.
Предложение также предусматривает ослабление санкций против России и отвергает обсуждение стремления Украины стать членом НАТО.
Один из европейских чиновников заявил, что упомянутые планы не будут "окончательным урегулированием", а европейские союзники Украины не будут признавать ее оккупированные территории российскими.
Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, в пятницу, 18 апреля, Украина вернула тела еще 909 погибших военных. Они воевали на восьми направлениях фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации.
Согласно законопроектам, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа.
Украина и США активизировали переговоры по Соглашению о недрах, а точнее - о создании совместного Фонда инвестиций. Пока готовится текст детального соглашения, стороны подписали Меморандум о намерениях.
Каково содержание этого документа и к чему он обязывает украинскую сторону - в материале РБК-Украина.
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